US-Justizminister Barr tritt zurück

Washington Mitten im Streit über das US-Wahlergebnis hat US-Justizminister William Barr seinen Rücktritt beim amtierenden Präsidenten Donald Trump eingereicht. In einem von Trump am Montagabend (Ortszeit) auf Twitter veröffentlichten Schreiben Barrs hieß es, er werde am 23. Dezember aus dem Amt ausscheiden.

