Corona : Verdacht auf Infektion mit Omikron-Variante in Hessen bestätigt

Wiesbaden In Hessen ist ein Fall der neuen Coronavirus-Variante Omikron nachgewiesen worden. Die Sequenzierung habe die Variante bei dem am Samstag bekanntgegebenen Verdachtsfall bestätigt, teilte Hessens Sozialminister Kai Klose am Sonntagmittag auf Twitter mit.

Das Sozialministerium bestätigte die Angaben.