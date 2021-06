Verdächtiger von Würzburg war in psychiatrischer Behandlung

Würzburg Der Verdächtige der Messerattacke von Würzburg mit drei Toten war in psychiatrischer Behandlung. Das sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Freitag in Würzburg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa