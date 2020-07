Der Wolf in der Eifel : Wolf in der Eifel: Nächster Nachweis

Wolf in einem Gehege in Niedersachsen. Foto: Swen Pförtner/dpa Foto: dpa/Swen Pförtner

Großkampenberg/Mainz Das Landes-Umweltministerium hat in einer Mitteilung von Donnerstag bestätigt: Auch der Angriff auf einer Weide zwischen Großkampenberg und Kesfeld (Verbandsgemeinde Arzfeld), im TV vor einer Woche gemeldet, geht auf einen Wolf zurück.

Damit ist nach Fällen in Roscheid, ebenfalls VG Arzfeld, mit zwei getöteten Kälbern, in Körperich (VG Südeifel, zwei Schafe) und im belgischen Grenzort Stoubach der vierte Wolfsriss in der Region nachgewisen. Weitere Untersuchungsergebnisse stehen aus. Sie betreffen Angriffe auf Schafe in Falkenauel und im Irsental, ebenfalls in der VG Arzfeld.