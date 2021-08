Weitsprung-Weltmeisterin Mihambo gewinnt Gold bei Olympia

Tokio Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo hat bei den Olympischen Spielen in Tokio die Goldmedaille gewonnen. Die 27-Jährige sprang am Dienstag in ihrem letzten Versuch 7,00 Meter und setzte sich damit vor der Amerikanerin Brittney Reese und Ese Brume aus Nigeria durch.

