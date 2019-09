Zwei Panda-Babys im Berliner Zoo geboren

Berlin Im Berliner Zoo sind zwei Panda-Babys zur Welt gekommen. „Meng Meng ist Mama – und das gleich doppelt! Wir sind so glücklich, uns fehlen die Worte!“, teilte der Zoo am Montagmorgen via Twitter mit.

