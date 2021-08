Zweite Evakuierungsmaschine der Bundeswehr in Kabul gelandet

Berlin/Kabul Die zweite Bundeswehrmaschine für die Evakuierungsaktion in Afghanistan ist auf dem Flughafen in Kabul gelandet. Das sagte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) am Dienstag in Berlin.

