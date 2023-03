Taner Dogan Ein Friseur zwischen Netto, BVB und Erdbebenhilfe

Er stammt aus einer sogenannten Gastarbeiterfamilie, ist in Dortmund geboren und schrammte als Top-Amateurspieler selbst knapp an einer Profikarriere vorbei, wie der 43-Jährige erzählt. Er hat viele Angehörige in der Türkei, die nicht weit von den Katastrophengebieten entfernt leben. Fast alle seiner türkeistämmigen Freunde im Ruhrpott haben Verwandte unter den Trümmern verloren. Rund 50.000 Todesopfer wurden bisher nach den Beben vom 6. Februar in der Türkei und in Syrien gemeldet.