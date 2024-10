Großeinsatz der Polizei Ein Toter nach Schüssen in Göppingen - Fahndung

Nach tödlichen Schüssen in einer Bar in Göppingen östlich von Stuttgart fahndet die Polizei nach dem mutmaßlichen Täter. Es gebe bislang keine Hinweise darauf, in welche Richtung er entkommen sein könnte, teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage mit. Bei den Schüssen am Mittwochabend war ein 29-Jähriger getötet worden, zwei weitere Menschen wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei war in der Nacht mit einem Großaufgebot an Ort und Stelle. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.