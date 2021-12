Tennis : „Ein Wahnsinns-Jahr“: Zverev gewinnt Titel bei ATP Finals

Torino Olympiasieger Alexander Zverev hat sein glänzendes Tennis-Jahr mit dem zweiten Titel beim ATP-Saisonabschluss gekrönt. Gegen den Russen Daniil Medwedew gelingt ihm eindrucksvoll eine Revanche.

Zverev sehnt sich nach Urlaub und Titel

Zverev unterstreicht Ambitionen für 2022

Gegen den US-Open-Titelträger Medwedew knüpfte Zverev an diese Leistung vom Samstag an und gewann völlig verdient. Das Preisgeld von 2,143 Millionen US-Dollar dürfte ihm den Urlaub versüßen, mehr zählen dürfte für ihn aber der sechste Titel in den vergangenen elf Monaten. So viele Turniersiege hat der vielversprechendeste deutsche Tennisspieler seit Boris Becker noch nie in einem Jahr abgeräumt. So viele hat kein anderer in diesem Jahr geschafft.