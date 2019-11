Verluste noch unklar : Einbruch in Grünem Gewölbe: Ermittler auf Schatzsuche

Dresden Bei dem Diebststahl im Grünen Gewölbe in Dresden sind unschätzbare Kostbarkeiten aus dem „Kronschatz der Wettiner“ gestohlen worden. Die Museumsleitung spricht von einem „Super-Gau“ - und richtet eine Warnung an die Diebe.

Nach dem dreisten Juwelendiebstahl aus dem Historischen Grünen Gewölbe in Dresden fahndet die Polizei weiter nach den flüchtigen Tätern. Noch unklar ist das Ausmaß des Verlusts, mit dem das berühmte barocke Schatzkammermuseum international in die Schlagzeilen geraten ist.

Die Spurensuche war am Abend unterbrochen worden. „Deswegen bewachen wir das Schloss in der Nacht.“, so ein Polizeisprecher. Die Suche nach DNA der Diebe sei nicht einfach in einem Museum, in dem ständig Betrieb ist.