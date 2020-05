Berlin Die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie haben das öffentliche Leben in Deutschland fast zwei Monate lang lahmgelegt. Doch die Zahl der Neuinfektionen geht langsam zurück, Politik und Wissenschaft sehen Licht am Ende des Tunnels. Ein Rückblick:

25./26. Februar: Erste nachgewiesene Fälle in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Nach und nach folgen weitere Bundesländer, am 10. März meldet Sachsen-Anhalt als letztes Land seinen ersten Fall.

16. März: An den Grenzen zu Frankreich, Österreich, Luxemburg, Dänemark und der Schweiz treten Kontrollen und Einreiseverbote in Kraft. In den meisten Bundesländern sind Schulen und Kitas geschlossen.

17. März: Ob Volkswagen, Daimler oder Ford - mehrere Konzerne kündigen an, ihre Fabriken wegen sinkender Nachfrage und Störungen in Lieferketten vorübergehend zu schließen. Nicht-EU-Bürgern wird die Einreise nach Deutschland untersagt.

18. März: In einer TV-Ansprache mahnt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Solidarität und Disziplin an. Soziale Kontakte müssten minimiert werden.

27. März: Zwei Tage nach dem Bundestag stimmt auch der Bundesrat Milliardenhilfen für Unternehmen und Bürger in der Corona-Krise zu.



3. April: Forscher melden erste Erfolge im Kampf gegen die Pandemie durch die Einschränkungen und halten Lockerungen nach den Osterferien für denkbar.



9. April: Die Zahlen zur Ausbreitung des Virus gäben «Anlass zu vorsichtiger Hoffnung», sagt Kanzlerin Merkel. Die Schutzregeln könnten aber nur in kleinen Schritten gelockert werden.



13. April: Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina empfiehlt, unter Bedingungen so bald wie möglich zuerst Grundschulen und die Sekundarstufe I schrittweise zu öffnen. Zudem sprechen sich Experten für eine Masken-Pflicht in Bus und Bahn aus.



15. April: Der Schulbetrieb soll ab 4. Mai schrittweise aufgenommen werden. Darauf verständigen sich Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder.



16. April: Arbeitnehmer in Deutschland müssen sich auf Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben einstellen. Für die schrittweise Rückkehr zum Arbeitsplatz sollen bundesweit einheitliche Regeln greifen.