Europa League : Eintracht feiert Europa-Party und hofft auf guten Gegner

Frankfurt/Main Eintracht Frankfurt ist RB Leipzig ins Viertelfinale der Europa League gefolgt. Die Hessen erlebten im Achtelfinal-Rückspiel gegen Betis Sevilla eine Achterbahnfahrt der Gefühle.

Achterbahnfahrt der Gefühle

Spielfilm: In den 120 Minuten hatte der hessische Fußball-Bundesligist eine Achterbahnfahrt der Gefühle erlebt. Kurz vor Schluss der regulären Spielzeit riss Borja Iglesias die Eintracht durch das 0:1 zunächst aus ihren Viertelfinalträumen, die sich in letzter Sekunde der dadurch fälligen Verlängerung doch noch erfüllten: Martin Hinteregger warf sich mit vollem Einsatz in eine Freistoßflanke von Filip Kostic und erzwang dadurch ein Eigentor. „In der 90. Minute ist die Fußballwelt für uns zusammengefallen, in der 120. Minute war sie wieder rosarot“, resümierte Glasner und verteilte ein dickes Lob an seine Schützlinge: „Riesenkompliment an meine Mannschaft. Ich bin unglaublich stolz, was sie geleistet hat gegen einen sehr guten Gegner.“