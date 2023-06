Bundesliga Eintracht verpflichtet Toppmöller bis 2026

Vor den Stationen als Co-Trainer in Leipzig und München betreute Toppmöller F91 Düdelingen in Luxemburg sowie Royal Excelsior Virton in Belgien. Düdelingen führte er zum Titelgewinn und in die Qualifikation für die Europa League. „Dino hat gelernt, mit wenigen Mitteln in Düdelingen Großes zu leisten und junge, entwicklungsfähige Spieler als hauptverantwortlicher Cheftrainer auf die nächste Stufe zu heben“, befand Krösche.