Waldbrand : Einwohner vom Tiefenbrunnen müssen Häuser verlassen

Treuenbrietzen In Treuenbrietzen in Brandenburg brennt wieder der Wald. Die betroffene Fläche ist über Nacht größer geworden. Nun müssen 20 Bürger ihre Häuser verlassen.

Etwa 20 Bürger seien betroffen. Bereits am Samstag seien sie vorgewarnt worden und konnten sich vorbereiten. Die Betroffenen können in einer von der Stadt Treuenbrietzen bereitgestellte Unterkunft unterkommen. Die Dörfer Frohnsdorf und Tiefenbrunnen gehören zu Treuenbrietzen.

Der am Freitag in einem Kiefernwaldgebiet bei Frohnsdorf ausgebrochene Brand hat sich in der Nacht zu Sonntag auf etwa 100 bis 110 Hektar ausgedehnt.