Eishockey-WM Eishockey-Team will erste WM-Medaille seit 70 Jahren

Für das deutsche Eishockey-Nationalteam geht es nach dem erneuten WM-Halbfinaleinzug am Freitagmorgen zurück ins finnische Tampere. Um 9.00 Uhr deutscher Zeit fliegt das Team von Bundestrainer Harold Kreis in Riga los, wo es am Donnerstag 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) nach starker Leistung gegen die favorisierten Schweizer gewonnen hatte. „Ich bin einfach stolz. Was die Mannschaft geleistet hat, war überragend“, sagte der bislang beste deutsche WM-Spieler, NHL-Angreifer Nico Sturm.