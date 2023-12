Wetter Elbe, Weser und Ems steht schwere Sturmflut bevor

In Nordrhein-Westfalen blieben am Donnerstag vorsorglich mehrere Weihnachtsmärkte am Donnerstag geschlossen, etwa in Essen oder Duisburg. Düsseldorf machte ab dem Nachmittag dicht. In Hamburg wollen die Betreiber der Weihnachtsmärkte ihre Buden zunächst wie geplant geöffnet lassen. So werde es beispielsweise für den Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus keine Einschränkungen bei den Öffnungszeiten geben, der Markt sei durch seine Lage gut geschützt, sagte eine Sprecher des Roncalli-Weihnachtsmarktes am Donnerstag in Hamburg. „Wie es die nächsten Tage weiter geht, werden wir sehen.“