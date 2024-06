Fußball EM-Neuling Georgien holt ersten Punkt - 1:1 gegen Tschechien

Bei seinem ersten EM-Einsatz in diesem Jahr musste Referee Siebert von Anfang an ganz genau hinschauen. In einer stürmischen Anfangsphase zählte der vermeintliche Führungstreffer von Adam Hlozek nicht, weil der Leverkusener Bundesligaprofi den Ball noch mit der Hand berührte, ehe er schließlich im Tor landete (23.). Hlozek kam im Vergleich zum späten 1:2 zum Auftakt gegen Portugal ebenso neu in die Startelf wie Vaclav Cerny vom VfL Wolfsburg und David Jurásek von der TSG Hoffenheim. Trainer Ivan Hasek vertraute auf seine in Deutschland aktiven Spieler, sie agierten vor dem Tor aber zunächst glücklos und belohnten sich nicht für den enormen Aufwand.