Royale Rückkehr Ende der „großen Lücke“: Kate wieder mit Royals vereint

Doch die Rückkehr auf den Balkon bedeutet bei weitem noch keine Rückkehr in den Alltag. Das hatte Kate in ihrer persönlichen Mitteilung, mit der sie am Freitagabend überraschend ihre Teilnahme angekündigt hatte, selbst deutlich gemacht. Sie sei noch nicht über den Berg, hatte sie dort betont. Sie werde weiter behandelt. Ob und wann die Show wirklich weitergeht - Kate also weitere „official outings“ wie Empfänge oder Besuche bei Wohltätigkeitsorganisationen wahrnimmt -, soll in Ruhe und in enger Absprache mit ihren Ärzten entschieden werden.