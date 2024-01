Premier League Ende eines Lebenswerks: Klopp kündigt Liverpool-Abschied an

Wer auch immer ihm an der Anfield Road folgen wird, ist gewarnt: In Dortmund scheiterten selbst Toptrainer wie Tuchel oder Lucien Favre, auch weil sie stets an dem Menschenfänger Klopp gemessen wurden. Der Ex-Liverpooler Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Clublegende Steven Gerrard (Al-Ettifaq) oder der deutschen Bundestrainer Julian Nagelsmann: Das ist die Kategorie, die sich die Fans des Clubs jetzt als Klopp-Nachfolger vorstellen. „Ich weiß nicht, was in der Zukunft ist, aber ich bin am richtigen Ort“, sagte Alonso am Freitag dazu.