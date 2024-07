Fußball-EM Endstation Viertelfinale: Spanien-Schock stoppt die EM-Party

In einem intensiven Spiel mit ganz vielen taktischen Winkelzügen und zunächst wenig Fiesta-Fußball waren die Spanier wieder einmal cooler und reifer. Das große Aufbäumen mit Fan-Liebling Niclas Füllkrug und die beste Turnierleistung nach dem Gegentor wurden nicht belohnt - diesmal konnte auch der deutsche Super-Joker das Glück nicht erzwingen. In der 77. Minute traf der Dortmunder im Fallen den Pfosten. Am Ende rannte auch noch Müller mit an, Wirtz sorgte immerhin für die Verlängerung.