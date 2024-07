Fußball-EM England in Ekstase: Comeback-Könige vor der Krönung

Der neue Premierminister Keir Starmer wird die Reise in die deutsche Hauptstadt antreten und am Sonntag live dabei sein. Bei seinem Antrittsbesuch im Weißen Haus scherzte er schon mit US-Präsident Joe Biden über den Erfolg der Three Lions. „Das liegt alles am neuen Premierminister“, sagte Biden. Starmer von der Labour-Partei hatte den Posten in der vergangenen Woche von seinem Vorgänger Rishi Sunak übernommen.