Kriminalität Ermittler sprengen großen Ring von Callcenter-Betrügern

Das LKA Baden-Württemberg richtete eine Ermittlungsgruppe ein, in die auch die Polizei aus Bayern, Sachsen und Berlin eingebunden war. Name: „Pandora“. Statt die ermittelte Nummer abzustellen, hörten sie rund um die Uhr Zigtausende Gespräche in Echtzeit mit, konnten die potenziellen Opfer warnen - und sich selbst Zeit verschaffen für die Ermittlungen.