Mögliche Serienmorde : Ermittlungen nach Festnahme in Schwäbisch Hall gehen weiter

Ermittlungen nach Festnahme in Schwäbisch Hall gehen weiter

Beamte der Spurensicherung sind im Rahmen der Ermittlungen in Michelbach im Einsatz. Foto: Thumilan Selvakumaran/dpa

Schwäbisch Hall Ein Mann soll binnen weniger Wochen zwei Seniorinnen getötet haben. Nach einem Raubüberfall kommt ihm die Polizei auf die Spur. Der 31-Jährige sitzt in Haft, für die Beamten geht die Arbeit weiter.

Nach der Festnahme eines 31-Jährigen, der zwei Seniorinnen in Schwäbisch Hall und Umgebung umgebracht haben soll, gehen die Ermittlungen weiter. „Viele Fragen sind noch offen“, sagte ein Sprecher der Polizei Aalen. Noch müssten Spuren und Hinweise geprüft und Feststellungen abgeglichen werden. Dem Serben werden Mord und Totschlag vorgeworfen. Er soll zudem versucht haben, einen Senior auszurauben. Der Beschuldigte war am Dienstag von Spezialeinheiten festgenommen worden. Er sitzt in Untersuchungshaft.