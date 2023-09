Neubrandenburg Ermittlungen zum gewaltsamen Tod eines Sechsjährigen laufen

Der Leichnam des Jungen wies laut den Angaben vom Freitag mehrere Verletzungen auf, die von einem - noch unbekannten - Stichwerkzeug herrührten. Die Polizei ermittelt laut Staatsanwaltschaft wegen Totschlags. Der Junge war am Donnerstagabend in einem Gebüsch in der Nähe eines Bolzplatzes an einem See von Feuerwehrleuten mit „massiven Verletzungen am Oberkörper“ gefunden worden.