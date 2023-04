Verkehr Erneute Warnstreiks im Bahnverkehr und an einigen Flughäfen

Ausgenommen von den Warnstreiks im Bahnverkehr am Freitag bleibt laut EVG zunächst das Verkehrsunternehmen Transdev, bei dem an diesem Mittwoch weiter verhandelt wird. „Je nachdem, wie die Verhandlung heute läuft, wird Transdev am Freitag aus dem Streik ausgenommen sein“, sagte Ingenschay. „Ansonsten gehen wir davon aus, dass am Freitagmorgen auf der Schiene nichts laufen wird.“