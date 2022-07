Acht-Tore-Spiel : Erst Gala-Form, dann Zitter-Sieg: Bayern holt den Supercup

Leipzig Gleich im ersten Pflichtspiel der Saison präsentieren sich die Bayern fast eine Stunde in Gala-Form. Aber Gegner Leipzig zeigt: Auch die Bayern können sich keine Nachlässigkeiten leisten.

Der FC Bayern hat den ersten Titel der neuen Saison geholt - aus der anfänglichen Machtdemonstration wurde am Ende aber ein Zittersieg.

Die Münchner gewannen im Duell des deutschen Fußballmeisters gegen den Pokalsieger RB Leipzig in dessen Stadion vor ausverkaufter Kulisse mit 5:3 (3:0). Angeführt vom starken 19 Jahre alten Nationalspieler Jamal Musiala und dem treffsicheren Neuzugang Sadio Mané bestimmte der Rekordmeister lange das Geschehen, kam in der Schlussphase aber noch mal in Bedrängnis. Bei der 16. Teilnahme schnappten sich die Münchner letztlich aber zum zehnten Mal den Supercup.