Wetter Erste Entwarnung nach Hochwasser im Südwesten

Nach dem verheerenden Hochwasser am vergangenen Wochenende im Saarland hat der saarländische Innenminister Reinhold Jost (SPD) am Dienstag Entwarnung gegeben. Nach neuesten Informationen könne „das Wettergeschehen herabgestuft“ werden, sagte er am Dienstag in der Staatskanzlei des Saarlandes in Saarbrücken. Es sei jetzt nur noch „mit einem mäßigen Hochwassergeschehen“ zu rechnen. „Das ist, wie ich finde, eine gute Nachricht“, sagte er mit Blick auf angekündigte weitere Regenfälle.