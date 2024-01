„Minutenlanger Todeskampf“ Erste Stickstoff-Hinrichtung in den USA

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International verzeichnete im Jahr 2022 mindestens 883 Hinrichtungen in 20 Ländern. Am häufigsten wurde die Todesstrafe demnach in China, im Iran, in Saudi-Arabien, Ägypten und den USA vollstreckt - in dieser Reihenfolge. 2023 wurden in den USA 24 Todesurteile vollstreckt, Smiths Hinrichtung am Donnerstag war dieses Jahr die erste.