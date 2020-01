Gefährliche Lungenkrankheit : Erster Coronavirus-Fall in Deutschland bestätigt

München In Deutschland ist der erste Fall des neuartigen Coronavirus bestätigt worden. Die Infektion wurde bei einem Mann aus Bayern festgestellt.

In Deutschland ist erstmals eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden. Ein Mann aus dem Landkreis Starnberg in Bayern habe sich infiziert, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in München am späten Abend mit.