Eurovision Song Contest ESC-Finale hat begonnen: Pfiffe für Israel

Der Sänger Isaak aus Ostwestfalen hat am Samstagabend mit seinem Lied „Always on the Run“ die ESC-Bühne für Deutschland gerockt. Ohne Patzer schmetterte er die Powerballade an Startposition 3 im Finale des Eurovision Song Contest. Am Anfang wärmte er sich an einer brennenden Tonne. Auch sonst gab es viel Feuer-Effekte, Choreografie fehlte ansonsten.