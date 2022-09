Essay zum Tod von Königin Elizabeth II. : Die Letzte: Elizabeth II. und die Kunst, sich selbst zurückzunehmen

Mit Queen Elizabeth endet auch die Ära, als Promis noch diskret sein durften.

Als sie im Februar 1952 gekrönt wurde, besaß das Vereinigte Königreich noch zahlreiche Kolonien in Afrika. Putin war noch nicht geboren, dafür lebte und herrschte Stalin. Wer telefonieren wollte, den leitete das „Fräulein vom Amt“ von Hand zum gewünschten Gesprächspartner weiter. Es gab keinen Rock’n’Roll, keine Europäische Union und schon gar nicht solche neumodischen Sachen wie Farbfernseher und Kassettenrekorder. Die „Swinging Sixties“ lagen noch in weiter Ferne, und „sexuelle Revolution“ hätte man nicht mal auszusprechen gewagt, geschweige denn sie angezettelt.

Elisabeth II. ist damals 25 Jahre jung, doch alt genug, um zu wissen, was von ihr als Königin erwartet wird. Und was nicht. Regieren gehört nicht zu ihren Aufgaben. Seit der Magna Carta, jener Urkunde aus dem Jahr 1215, die die Rechte des Adels gegenüber dem König verbriefte, hatte dieser in Schüben seine Macht verloren. Seit dem 19. Jahrhundert war er de facto zum Grüßaugust degradiert, der die Kolonien bereiste und öffentliche Reden hielt. Eine davon sollte legendär werden: Es war Elizabeths Vater, König Georg VI., der 1939 in einer BBC-Rundfunkansprache die britische Nation auf den Zweiten Weltkrieg einstimmte. Der Film „The King’s Speech“ zeigt, welche Anstrengungen nötig waren, bis der König – ein gehemmter Stotterer – im entscheidenden Moment über sich hinauswuchs.