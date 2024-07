Sommerspiele in Paris Etwa 150 deutsche Team-Mitglieder bei Olympia-Eröffnung

Rund 150 deutsche Athleten und etwa 100 Trainer, Betreuer und Offizielle werden heute an der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris teilnehmen. Die Delegation wird - angeführt vom Fahnenträger-Duo Anna-Maria Wagner und Dennis Schröder - in einem Boot etwa sechs Kilometer die Seine abfahren. Zu der Parade auf dem Wasser werden Hunderttausende Zuschauer erwartet.