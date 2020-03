Coronavirus : EU wehrt sich gegen Trump-Kritik und Reiseverbot

US-Präsident Donald Trump weitet die Reiseeinschränkungen auf Europa aus. Foto: Doug Mills/Pool The New York Times/AP/dpa.

Brüssel Wegen der Ausbreitung der neuen Krankheit Covid-19 streiten sich nun die Verbündeten EU und USA auf offener Bühne. Und nicht nur die Politik liegen die Nerven blank.

Liveblog zum Coronavirus – Erster Infizierter in Trier - 12 neue Fälle in Luxemburg

Gesundheit : Liveblog zum Coronavirus – Erster Infizierter in Trier - 12 neue Fälle in Luxemburg

Die EU selbst hat kaum Kompetenzen bei der Gesundheitsversorgung und der Krisenreaktion, sie kann vor allem koordinieren. Die EU-Staaten stimmten sich auf diversen Ministertreffen und bei einer Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs ab, fahren aber je nach Lage eine unterschiedliche Linie gegen Covid-19. Am drastischsten hat bisher Italien reagiert, nachdem die Fallzahlen und die Zahl der Todesfälle dort in die Höhe schnellte.

Von der Leyen rief ihre wichtigsten Kommissare am Donnerstag zur Krisensitzung, um den US-Einreisestopp, aber auch die Entwicklung in Italien, die Lageeinschätzung der EU-Gesundheitsbehörde ECDC und andere wichtige Fragen zu beraten. „Angesichts der raschen Entwicklung arbeiten wir an Antworten an allen Fronten, um gegen das Coronavirus vorzugehen“, erklärte von der Leyen auf Twitter. Sie nannte als Themen auch die von einigen EU-Staaten verhängten Grenzkontrollen sowie die Bereitstellung von Schutzausrüstung und ein Paket zur Stützung der europäischen Wirtschaft.