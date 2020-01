Justiz : Ex-Minister Deubel zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt

Koblenz Der ehemalige Finanzminister von Rheinland-Pfalz ist wegen Untreue und uneidlicher Falschaussage zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Der SPD-Politiker Ingolf Deubel droht damit tatsächlich Gefängnis und der Verlust seiner Beamtenpension.

Der rheinland-pfälzische Ex-Finanzminister Ingolf Deubel (SPD) ist am Freitag in Koblenz wegen Untreue und uneidlicher Falschaussage zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Damit droht ihm tatsächlich Gefängnis und der Verlust seiner Beamtenpension. Die Staatsanwaltschaft hatte am Donnerstag vor dem Landgericht eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten gefordert, die Verteidigung ein Jahr und sieben Monate Gefängnis. Das neue Urteil ist nicht rechtskräftig.