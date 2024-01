Kriminalität Ex-Soldat nach Großeinsatz in ärztlicher Obhut

Der Mann, der in Unterkirnach in Baden-Württemberg im Rahmen einer geplanten Zwangsräumung für einen stundenlangen Großeinsatz der Polizei gesorgt hatte, ist derzeit in ärztlicher Obhut. Ob sich der 62-Jährige dafür in einem Krankenhaus befindet, konnte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen nicht sagen.