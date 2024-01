Kriminalität Ex-Soldat widersetzt sich Zwangsräumung: Waffen im Haus?

Der Einsatz läuft den Angaben zufolge seit dem Morgen. Wie lange es noch dauert, ist zunächst unklar. Die Lage sei statisch, erklärte der Polizeisprecher. „Es kann noch fünf Stunden dauern oder in den nächsten fünf Minuten vorbei sein.“ Die Polizei hat inzwischen eine Art Basislager errichtet, in dem die dunkel behelmten Beamten in voller Ausrüstung auf einen möglichen Einsatz warten. Rettungsfahrzeuge und die Feuerwehr sind ebenfalls vor Ort.