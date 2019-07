Zu teuer : Experten: Azubis im Land sollen Nahverkehr kostenlos nutzen

Trier/Mainz Ticketpreise sind für Schüler und Auszubildende zu teuer, kritisiert der rheinland-pfälzische Jugendring. Kammern in der Region erhoffen sich Vergünstigungen wie in Hessen.

Konrad sieht in Gratis-Tickets eine Chance, den Fachkräftemangel zu bekämpfen. Alleine in der Region Trier meldet die Handwerkskammer (HWK) 634 Stellen, die zum Beginn des Ausbildungsjahres am 1. August noch unbesetzt sind. Sebastian Klipp, Sprecher der Industrie- und Handelskammer Trier, kritisiert: „Im Vergleich zu unseren Nachbarbundesländern sind die Tickets in Rheinland-Pfalz teurer. Das ist ein Standortnachteil.“ Laut HWK-Geschäftsführer Carl-Ludwig Centner gibt es zwar Betriebe, die freiwillig die Fahrtkosten von Azubis übernehmen oder Autos für Auszubildende leasen. „Bei zu hohen Fahrtkosten droht häufig ein Abbruch der Lehre“, sagt er. In Luxemburg fahren unter 20-Jährige bereits umsonst, im kommenden Jahr soll der Nahverkehr für alle gratis sein. Für Rheinland-Pfalz fordert Centner ein 365-Euro-Ticket wie in Hessen, bei dem Azubis und Schüler im Schnitt für einen Euro pro Tag mit Bus und Bahn fahren dürfen. Hessen öffnet das Angebot ab 2020 auch für Senioren.