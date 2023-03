Baden-Württemberg : Explosion in Stuttgart - Verzweifelte Suche nach Vermisster

Was für ein Unglück in meinem Wahlkreis in #Stuttgart-West.

Ich drücke die Daumen, dass die Vermisste schnell und wohlauf gefunden wird.

Den Verletzten wünsche ich schnelle und gute Genesung.

Mein Dank gilt allen beteiligten Einsatzkräften! 🙏https://t.co/4ZHKq5q7xY