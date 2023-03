Baden-Württemberg : Explosion verwandelt Wohngebiet in Trümmerfeld

Stuttgart Mitten in der Nacht ein ohrenbetäubender Knall im Stuttgarter Westen. Ein Gebäude stürzt teilweise ein, Einsatzkräfte kämpfen gegen Flammen. Eine ältere Frau wird weiter vermisst.

Eine Explosion in einem Wohnhaus in Stuttgart hat ein Trümmerfeld hinterlassen. Teile des Gebäudes sind eingestürzt, mehrere Menschen wurden verletzt. Eine 85 Jahre alte Frau wurde am Montag auch viele Stunden nach dem Unglück noch vermisst. Es gebe Hinweise, dass sich die Person in den Trümmern befinde, sagte ein Sprecher der Stuttgarter Feuerwehr der dpa. Einsatzkräfte kämpften am Morgen gegen die Flammen.