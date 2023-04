Champions League Explosive Bayern-Debatten: Kahn im Visier

Der neue Trainer - „schockverliebt“ in Manchester und „sehr zufrieden“ in München - schützt und stärkt vorläufig noch seine aktuellen Stars. Auf die sieht Tuchel im Liga-Finish eine „Charakterprobe“ zukommen, angefangen am Samstag gegen seinen Ex-Club Mainz. Das Aus in Pokal und Champions League ist dem 49-Jährigen nicht zwingend anzulasten, wenngleich er mit zwei City-Spielen ohne Gallionsfigur Thomas Müller in der Startelf erstaunte. „Die Sachen brauchen wir nicht aufzumachen“, sagte Kapitän Müller. Zwar führte der Routinier wie eigentlich alle in der FCB-Delegation den schlechten Rasen und die noch schlechtere Leistung von Schiedsrichter Clément Turpin an. Müller räumte aber auch ein, sich „an die eigene Nase“ packen zu müssen.