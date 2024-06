Tennis „Extrem glücklich“: Zverev erreicht French-Open-Finale

Bei den Frauen bestreiten am Samstag die polnische Weltranglistenerste Iga Swiatek und Außenseiterin Jasmine Paolini aus Italien das Finale. Paolini kann in Paris auch noch einen Zweifach-Triumph feiern, nachdem sie am Freitag im Doppel mit Sara Errani durch ein 1:6, 6:4, 6:1 gegen Marta Kostjuk aus der Ukraine und Elena-Gabriela Ruse aus Rumänien ins Finale einzog. Dort warten Coco Gauff aus den USA und Katerina Siniakova aus Tschechien als Gegnerinnen.