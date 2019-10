Riesige Feuer : Extreme Winde könnten Feuer in Kalifornien neu anfachen

Los Angeles/Washington Tausende Feuerwehrleute arbeiten rund um die Uhr, Zehntausende Anwohner sind aus ihren Häusern geflohen, Hunderttausende haben keinen Strom - doch es könnte noch schlimmer kommen.

Meteorologen haben für Teile des US-Bundesstaats Kalifornien für die Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) vor Winden in Hurrikan-Stärke gewarnt. Diese könnten die bestehende Glut erneut anfachen und die Feuer weiter verbreiten. In den Bezirken Los Angeles und Ventura sei bei großer Trockenheit mit Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 130 Kilometern pro Stunde zu rechnen, warnte der Wetterdienst. Wegen des Wetters bestehe ein „extremes Feuerrisiko“.

Auch der Bürgermeister von Los Angeles, Eric Garcetti, warnte am Dienstagnachmittag (Ortszeit), Anwohner müssten sich auf „die schlimmsten Winde des Jahres“ gefasst machen. Die Feuerwehr habe wegen der sogenannten Santa-Ana-Winde an wichtigen Orten bereits Ressourcen und Personal in Stellung gebracht, um mögliche Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen, sagte er. „Wir sind bereit, an mehr als einer Front zu kämpfen.“