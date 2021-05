Social Media : Facebook-Sperre bleibt - Donald Trump darf immernoch nicht posten

Washington Donald Trump muss seit Monaten ohne die großen Online-Plattformen auskommen. Und wie sieht es mit einer Rückkehr zu Facebook aus? Ein unabhängige Aufsichtsgremium hat eine Entscheidung gefällt.

Donald Trump muss sich noch mindestens bis zum November gedulden, ehe er sich via Facebook wieder an seine Anhänger wenden kann. Da auch der Kurzmitteilungsdienst Twitter sein Konto gesperrt hat, wird sich der Ex-Präsident, der wie kein anderer die Reichweite sozialer Medien zu nutzen verstand, einstweilen anderer Kanäle bedienen müssen, um sich Gehör zu verschaffen.

Ein von Facebook ins Leben gerufenes Aufsichtsgremium hat die Entscheidung des Unternehmens, den damaligen Präsidenten nach dem Sturm auf das Kapitol von seinen Plattformen zu verbannen, am Mittwoch gebilligt. Trump habe sich schwerer Verstöße gegen Richtlinien schuldig gemacht, die die Verherrlichung von Gewalt verbieten. Mit seinen Einträgen habe er ein Umfeld geschaffen, „in dem eine ernst zu nehmende Gefahr von Gewaltausbrüchen bestand“, befand der sogenannte Oversight Board. Als Beispiele nannte das Gremium Kommentare, in denen Trump die Angreifer als „Patrioten“ und "etwas ganz Besonderes“ lobte und ihnen einschärfte, sie sollten diesen Tag für immer in Erinnerung behalten.