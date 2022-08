ÖPNV : Fahrpreise für Busse und Bahnen steigen wieder

Reisende steigen in Karlsruhe in einen Regionalexpress der Deutschen Bahn. Ab September wird für eine solche Fahrt wieder der normale Fahrpreis verlangt. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Berlin Für neun Euro im Regio einen Monat lang quer durch Deutschland - das ist bald vorbei. Dann bekommt man fürs gleiche Geld oft gerade mal eine Tageskarte im Stadtverkehr. Und die Tarife steigen weiter.

Nach der 9-Euro-Aktion in Bussen und Bahnen müssen Fahrgäste ab September nicht nur wieder nach normalen Tarifen bezahlen - zum Teil stehen auch wieder Preiserhöhungen an. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter großen Verkehrsverbünden. Teils sind schon deutliche Tarifsteigerungen beschlossen, andernorts stehen die entsprechenden Gremiensitzungen noch an.