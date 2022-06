Notfälle : Fahrzeug fährt in Berlin in Menschengruppe - ein Toter

Fahrzeug fährt in Berlin in Menschengruppe - ein Toter

Berlin Schock in der Berliner Innenstadt: Ein Auto fährt in eine Personengruppe. Ein Mensch stirbt, weitere Personen werden verletzt. Unklar ist, ob es sich um eine vorsätzliche Tat handelt.

Ein Auto ist in Berlin in eine Personengruppe und ein Geschäft gefahren. Dabei wurden am Mittwochvormittag nach Angaben der Feuerwehr ein Mensch getötet und mindestens acht verletzt.