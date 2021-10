Kriminalität : Fall Gabby Petito: Leiche des Freundes identifiziert

Denver Auf der Suche nach dem Freund der getöteten Gabby Petito waren Leichenteile gefunden worden. Jetzt ist klar: Es sind die menschlichen Überreste des gesuchten 23-Jährigen.

Dies sei mit Hilfe einer zahnmedizinischen Untersuchung festgestellt worden, erklärte die Bundespolizei FBI am Donnerstag in Denver. Die Überreste waren am Mittwoch in einem Naturreservat gefunden worden. Ermittler fanden auch einen Laptop und einen Rucksack, die dem 23-Jährigen gehörten. Er galt im Fall Petito nicht explizit als Verdächtiger, die Polizei stufte ihn als „Person von Interesse“ ein.