Trauer in Freudenberg Fall Luise: Können Täterinnen durch Namensänderung anonym bleiben?

Es gibt in Deutschland einige bekannte Fälle, in denen ein Namenswechsel einem Straftäter ein anonymes Leben ermöglichen sollte. Ein Beispiel ist Dieter Degowski, einer der Geiselnehmer von Gladbeck. Sein Name und Aussehen waren in ganz Deutschland bekannt, da sich die Geiselnahme 1988 vor laufenden Fernsehkameras abspielte. Vor seiner Haftentlassung im Jahr 2018 erhielt er eine neue Identität.