Fallzahlen des RKI : Fast 700 neue Corona-Todesfälle gemeldet

Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie 1.406.161 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Foto: Paul Zinken/dpa

Berlin Die Lage bleibt weiter angespannt: Mit 698 neuen Todesfällen im Zusammenhang mit dem Coronavirus und 26.923 gemeldeten Neuinfektionen bleibt die Zahl auf einem hohem Niveau.

Außerdem wurden 26.923 Neuinfektionen verzeichnet. Das sind mehr als am vergangenen Donnerstag (10.12.). Damals waren 23.679 Neuinfektionen gemeldet worden. Die Zahl der Todesfälle lag bei 440. Der Höchstwert von 952 Todesfällen war am Mittwoch verzeichnet worden. Die Zahl der Neuinfektionen hatte am Freitag den Höchststand von 29.875 gemeldeten Fällen erreicht.