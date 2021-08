Katastrophe : Fast 1300 Tote bei Erdbeben in Haiti

Saint-Louis-du-Sud Das schwere Beben in Haiti hat Hunderte Menschen das Leben gekostet. Durch ein aufziehendes Unwetter droht sich die Situation in dem Karibikstaat zu verschlimmern.

Nach dem verheerenden Erdbeben in Haiti mit mindestens 1297 Toten könnten am Montag schwere Regenfälle die Rettungsarbeiten zusätzlich erschweren.

Das tropische Tiefdruckgebiet „Grace“ drohe, die Situation in Gebieten zu verschlimmern, die bereits in großen Schwierigkeiten seien, teilte Haitis Zivilschutzbehörde mit. Das US-Hurrikan-Zentrum warnte vor Überschwemmungen und Erdrutschen. „Wir brauchen viel Unterstützung, um der Bevölkerung zu helfen, vor allem den Verletzten“, erklärte Haitis Interims-Premierminister Ariel Henry auf Twitter.

Krankenhäuser waren überlastet. Im Innenhof eines Hospitals in Jérémie, einer der am stärksten betroffenen Städte, warteten Verletzte in Zelten auf ihre Behandlung, wie in einem Video in sozialen Netzwerken zu sehen war. Straßen waren nach Erdrutschen versperrt.